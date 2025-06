Scontro tra auto e camion cisterna: gravi due giovani

Grave incidente nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, nel territorio comunale di Priverno. Un’auto con a bordo due ragazzi si è violentemente scontrata con un camion cisterna adibito al trasporto del latte. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da far uscire il mezzo pesante fuori strada.

I due giovani, entrambi rimasti feriti in modo serio, sono stati soccorsi tempestivamente dal personale del 118 e trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni sono definite gravi, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sul loro stato di salute.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno operato per la messa in sicurezza dell’area e per estrarre i feriti dall’auto, rimasta fortemente danneggiata nello scontro. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la SR156 per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.

Sono attualmente in corso le indagini da parte delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.