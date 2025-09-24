Scontro sulla Sora-Cassino, all’altezza di Fontechiari: due veicoli coinvolti

In tilt il traffico lungo la superstrada Sora-Cassino, per un violento incidente all’altezza del bivio per Fontechiari. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimasti coinvolti almeno due veicoli: un furgone e un’auto.Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità, ma non si esclude che il manto stradale reso insidioso dalla pioggia possa aver avuto un ruolo determinante.Inevitabili ripercussioni sul traffico: lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni hanno creato disagi agli automobilisti.Non sono ancora state rese note le condizioni dei feriti.

Foto archivio