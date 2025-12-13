Scontro nella notte sulla Monti Lepini: due ferite gravi

Un violento incidente stradale si è verificato nelle prime ore della notte lungo la Monti Lepini, nel territorio comunale di Patrica. Per cause ancora da chiarire, due veicoli – un fuoristrada Toyota e un SUV Skoda – sono rimasti coinvolti in un impatto di estrema violenza.

Nel sinistro sono rimaste ferite due donne. Una 62enne residente a Patrica versa in condizioni particolarmente critiche ed è stata ricoverata con prognosi riservata. Gravi anche le condizioni di una 56enne di Giuliano di Roma. Entrambe sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e trasferite d’urgenza all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata, e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando provinciale di Frosinone, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Foto Penna e Spada