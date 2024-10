Scontro frontale tra auto e moto, Paolo muore a 25 anni

Un frontale che ha ucciso sul colpo Paolo Cancian, un 25enne residente a Gruaro. L’incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri, 11 ottobre, intorno alle 19.15, a Sant’Agata Bolognese. A quanto si è appreso nello scontro tra un’auto e una moto, avvenuto sulla Strada Provinciale 255 all’altezza del chilometro 16, ha perso la vita il pilota della due ruote.I due veicoli, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente, dopo una rotonda e sono finiti in un campo adiacente alla strada.Illeso il conducente dell’auto originario di San Giovanni in Persiceto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i sanitari del 118 e l’elisoccorso che non hanno potuto fare nulla per il motociclista morto sul colpo. ( LEGGO.IT) FOTO ARCHIVIO

