Sconti su prodotti e medicine a domicilio: la Farmacia Comunale di Sora firma una convenzione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso

Primo atto ufficiale della Farmacia Comunale di Sora, passata da pochi giorni alla gestione della Società Ambiente e Salute srl: la sottoscrizione di una convenzione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sora, al fine di agevolare soci e iscritti del sodalizio che si recheranno nel presidio farmaceutico di via Piemonte.

L’Amministratore Unico della società Ambiente e Salute, Dottor Ennio Mancini, e il Presidente della Società Operaia, Igino D’Orazio, alla presenza di numerosi soci, hanno firmato un documento che prevede la scontistica del 12% sui prodotti di libera vendita (farmaci senza obbligo di prescrizione medica, prodotti parafarmaceutici, prodotti per la cosmesi e l’igiene) a tutti gli iscritti e i soci della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Non solo: la convenzione prevede anche il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per coloro che sono impossibilitati a recarsi presso la Farmacia comunale per disabilità o gravi malattie. L’utente dovrà contattare telefonicamente il presidio farmaceutico di Via Piemonte n. 18, facendo espressa richiesta del servizio e comunicando i dati della ricetta medica, che potrà essere inviata anche per e-mail o attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Il servizio sarà espletato in tempi brevi e il pagamento avverrà direttamente alla consegna.

La convenzione ha una durata di tre anni, alla scadenza dei quali le parti potranno decidere per il rinnovo.

“Si tratta – ha detto l’amministratore unico della società Ambiente e Salute s.r.l., Dott. Ennio Mancini – della prima iniziativa che caratterizza la nuova gestione della Farmacia Comunale, improntata alla cura della persona e al sostegno di coloro che si trovano in difficoltà e che necessitano, soprattutto in questo momento particolare post-pandemia, di aiuti concreti nella gestione quotidiana di patologie e disabilità. Siamo particolarmente soddisfatti – ha concluso Mancini – perché consapevoli che soltanto attraverso una politica di sensibilizzazione, solidarietà e azioni fattive possiamo davvero superare una fase critica per l’intero Paese e per la nostra città. Ringrazio, quindi, il Presidente D’Orazio nella consapevolezza che la firma di oggi aprirà una lunga stagione di collaborazione nell’esclusiva ottica del bene comune, ma sono anche orgoglioso di poter inaugurare la nuova gestione della Farmacia con un servizio a supporto della collettività e di quanti hanno difficoltà oggettive”.

Presente anche il Responsabile dell’Area Riciclo & Recupero di Ambiente e Salute, Rag. Orlando Pizzuti, che insieme al dottor Mancini ha distribuito agli iscritti della Società Operaia materiale informativo sulle corrette procedure per la raccolta differenziata. Da parte sua e a nome di tutto il sodalizio, il presidente della Società Operaia Mutuo Soccorso, Igino D’Orazio, ha ringraziato la società Ambiente e Salute s.r.l. ed il Comune di Sora per la disponibilità e l’attenzione mostrata nei confronti dell’Associazione.

Comunicato stampa