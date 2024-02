Scomparso il cane dell’attore Maurizio Mattioli, l’appello: “Torna a casa Flash, ti stiamo aspettando”

L’appello sui social dell’attore romano Maurizio Mattioli pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri per ritrovare il suo cucciolo di 9 mesi Flash, segugio maremmano che è scomparso a Gorga e purtroppo non ha il collare perchè gli è rimasto attaccato alla recinzione: “Buonasera a tutti… questo è un’appello il mio segugetto maremmano tigrato di circa 9 mesi manca da due giorni se qualcuno di GORGA dove vivo o cacciatore lo avesse visto o preso vi prego dietro ricompensa di contattarmi privatamente … mio nipote rivuole il suo Flash…..Non ha collarino perché gli è rimasto attaccato al filo spinato della nostra recinzione…Vi ringrazio fin da ora per la collaborazione. Maurizio Mattioli”. L’altro appello: “TORNA A CASA FLASH TI STIAMO ASPETTANDO…..Chiunque lo avesse trovato ci sarà una ricompensa per avermelo riportato…Mi contatti privatamente…LOCALITÀ GORGA PROVINCIA DI ROMASenz’altro e’ stato preso da un Cacciatore….avendolo trovato non sa a chi appartiene il cane non ha collarino perché lo abbiamo trovato attaccato alla recinzione da dove è uscito”. L’ultimo appello circa tre ore fa: “FLASH NON È STATO ANCORA RITROVATO…Sto contattando i numeri che mi avete mandato per effettuare le due ricerche con i Droni o Cani molecolari spero che qualcuno mi risponda quanto prima. Grazie” L’attore romano che vive nelle campagne di Gorga, un piccolo paesiano a sud di Roma, sta cercando disperatamente il suo cagnolino e speriamo che lo ritrovi al più presto e in buone condizioni. Aiutiamo Maurizio Mattioli a trovare Flash.

Correlati