Scomparso durante la caccia, 61enne ritrovato morto

Si sono concluse nel modo più doloroso ieri sera le ricerche per rintracciare Giuseppe Boccia, 61 anni, residente ad Amaseno. ritrovato senza vita. L’uomo era uscito in mattinata per una battuta di caccia senza far più rientro, spingendo familiari e conoscenti a lanciare l’allarme.

Squadre dei soccorsi, volontari e forze dell’ordine hanno setacciato per ore l’area boschiva in cui l’uomo si era diretto. Solo in serata il tragico epilogo: il corpo senza vita è stato individuato in una zona impervia, circondata dalla fitta vegetazione.

I Carabinieri della Stazione di Amaseno, guidati dal Comandante, hanno effettuato i primi accertamenti sul posto. Dai riscontri iniziali è emersa l’ipotesi di un malore improvviso, ritenuto la causa più probabile del decesso. Il magistrato della Procura di Frosinone ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari per le esequie.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Amaseno, dove Giuseppe Boccia era molto conosciuto e apprezzato. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.

Foto archivio