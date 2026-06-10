Scomparse nel nulla due sorelline di 16 e 12 anni: l’appello disperato del padre in tv

CIVITELLA ALFEDENA – Proseguono senza sosta le ricerche di Sarah e Alisya, le due sorelline di 16 e 12 anni che nella notte tra sabato e domenica si sono allontanate dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena. Una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso familiari, istituzioni e l’intera comunità locale.

Fin dalle prime ore successive alla scomparsa è scattata una vasta macchina organizzativa che vede impegnate forze dell’ordine, volontari e associazioni specializzate nella ricerca di persone scomparse. Le operazioni vengono coordinate senza interruzioni, con controlli sul territorio e verifiche delle segnalazioni che continuano ad arrivare.

Cresce intanto la preoccupazione dei familiari. Il padre delle due ragazze, Stefano, è intervenuto nella trasmissione Storie Italiane in onda su Rai 1, lanciando un accorato appello affinché le figlie possano essere ritrovate al più presto.

Con la voce segnata dall’angoscia, l’uomo ha chiesto alle ragazze di mettersi in contatto con la famiglia e ha invitato chiunque possa averle viste o abbia informazioni utili a rivolgersi immediatamente alle autorità competenti.

Le ricerche proseguono senza sosta nella speranza di riportare Sarah e Alisya a casa sane e salve. Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi determinante per consentire agli investigatori di ricostruire i loro spostamenti e arrivare rapidamente al ritrovamento delle due minori.