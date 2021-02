Scomparsa Matteo Baldassarra, il cordoglio del sindaco di Settefrati Frattaroli

Il cordoglio del sindaco di Settefrati Riccardo Frattaroli, per la morte sul lavoro avvenuta questa mattina a Broccostella del giovane Matteo Baldassarra. La comunita’ di Settefrati, e il sindaco si uniscono al dolore della famiglia e agli amici di Matteo per questa tragedia immane. Aggiunge ancora il sindaco Frattaroli:” troppe morti bianche, bisogna intensificare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, per arginare altri eventi drammatici come quello che ha portato via Matteo ai propri cari”.

Correlati