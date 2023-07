Scomparsa Carlo Rufo, vicesindaco S. Donato Valcomino, il commovente ricordo del sindaco Pittiglio

Dieci anni insieme, fianco a fianco sono tanti.

Un pezzo di vita importante. Non sei stato solo il mio vicesindaco, ma un consigliere politico, un amministratore lungimirante, un amico fraterno.

Abbiamo vissuto e condiviso vittorie straordinarie e momenti di difficoltà che hanno fatto emergere tutto il tuo valore umano e politico.

Appassionato, leale, competente, onesto e serio. Questo sei stato per me e per la comunità di San Donato che ti ha avuto sempre come punto di riferimento.

Lasci un vuoto difficile da colmare. Ma ci hai lasciato un patrimonio importante di idee, principi, valori e progetti. Sarà nostro compito attuarlo, è una promessa. Ora e sempre.

Hai lottato come un leone e nonostante la brutta malattia hai continuato a seguire i cittadini in ogni loro esigenza. Sempre con lo sguardo rivolto ai più deboli e bisognosi.

Poche righe per salutarti. Tanti ricordi da custodire e farne ricchezza.

Ciao Carlo, ciao Compagno Rufo!

A Mariella, Serena, Elio, Marisa, Fabio, Ivan e tutta la famiglia giunga il nostro abbraccio affettuoso per questo momento così triste.

COMUNICATO STAMPA