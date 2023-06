Scomparsa Berlusconi, il cordoglio del Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli

“Con la scomparsa di Silvio Berlusconi, il Paese perde uno dei grandi protagonisti della sua storia politica, imprenditoriale e istituzionale – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli –

La sua visione fortemente innovativa ha permeato e plasmato ogni sfida con cui si è cimentato. La sua figura straordinaria ha costituito un potente catalizzatore di idee, passione, impegno, rivoluzionando ogni settore della società: dalla comunicazione alla politica all’imprenditoria, dallo sport alla televisione, passando per la concezione stessa dell’attività politica e istituzionale.

I miei sentimenti più sinceri di cordoglio sono rivolti alla sua famiglia e a tutta la comunità che è cresciuta ieri ed oggi in Forza Italia.

Grazie Presidente per tutto quello che mi hai insegnato e per le opportunità che mi hai offerto. Non ti dimenticherò mai”.

Comunicato stampa