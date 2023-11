Sciopero, Rossi (Lega), commissione Garanzia dà torto a Landini, per lui weekend rovinato

“La Lega più volte ha evidenziato, nei giorni scorsi, l’inopportunità dello sciopero annunciato dalla Cgil il prossimo 17 novembre, ancora una volta di venerdì, ancora una volta un weekend lungo. Una scelta, quella di Landini e soci, che andava contro ogni principio di buonsenso: ora anche la Commissione Garanzia degli scioperi boccia la proposta, per la quale mancano i requisiti. Quindi non solo contro il buonsenso, ma anche contro le regole. I capricci di Landini non possono tenere in scacco il Paese e mettere in difficoltà milioni di italiani”.

Così in una nota Maria Veronica Rossi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Lavoro e affari sociali.

