I migliori si stanno allenando a Pozza di Fassa-Dal 20 al 23 gennaio a Folgaria il Trofeo Appennino organizzato dal CLS Lazio e Sardegna per vedere all’opera tutti i talenti della nostra regione in una gara internazionale dai grandi valori tecnici

SCI ALPINO: I GIOVANI DEL LAZIO PRONTI AD UNA GRANDE STAGIONE

La stagione dello sci alpino sta entrando nel vivo ed il CLS Lazio e Sardegna ha programmato le attività degli atleti più giovani, che rappresenteranno nel prossimo futuro lo sci regionale, con l’obiettivo di centrare importanti risultati a livello nazionale ed internazionale vista la qualità degli atleti di spicco prodotti dalla nostra regione capaci di confrontarsi alla pari con i talenti del nord. Guidati dal presidente Andrea Ruggeri gli atleti del Lazio sono in preparazione a Pozza di Fassa, seguiti dai rispettivi allenatori, con la supervisione del Direttore Agonistico del Comitato Marco Verdecchia. Fra i programmi immediati del CLS, per favorire la partecipazione dei nostri ragazzi a gare internazionali, c’è l’impegno ad organizzare una gara FIS NJR a Folgaria, alla quale potranno prendere parte, al contrario di quanto avviene nelle gare organizzate da altri Comitati, tutti i ragazzi del Comitato Regionale. Il Trofeo Appennino, organizzato dal CLS in collaborazione con gli sci club Livata, Orsello e MM Crew Ski, andrà in scena dal 20 al 23 gennaio a Folgaria e prevede gare riservate alla categoria giovani, maschile e femminile.

“Una gara fuori regione-sottolinea Marco Verdecchia- è certamente un grande impegno per il Comitato, sia sotto il profilo economico che organizzativo. Uno sforzo che abbiamo voluto sostenere, di concerto con il presidente Ruggeri per dare un’opportunità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che di solito restano fuori dalle gare FIS, per contribuire alla loro crescita e all’arricchimento della loro esperienza”.

“Teniamo molto alla crescita dei nostri migliori talenti-ha precisato il presidente Andrea Ruggeri- ed abbiamo programmato numerose iniziative, non soltanto quella di Folgaria, che potranno portare i giovani laziali, penalizzati dalla mancanza di neve nella nostra regione ad allinearsi con quelli del nord e far valere, alla pari degli altri, tutto il loro valore “.

I MIGLIORI TALENTI DEL LAZIO CHE SI STANNO ALLENANDO A POZZA DI FASSA-

Valentina Pistilli (Sci Club Livata-Anno 2007) – Rientrata quest’anno dopo un periodo di inattività ha dimostrato di non aver perso lo smalto migliore centrando in questa prima parte di stagione eccellenti risultati in slalom.

NC Val Casies 4/5 dicembre

-13^ assoluta 1 aspirante (4)

-19^ assoluta 2 aspirante (5)

FIS Val Casies 16 Dicembre

14^ assoluta 1^ aspirante, 57 punti Fis confermati in slalom

Francesco Mazzocchia (Sci Club Orsello-Anno 2005)- Il ragazzo di Alatri per la prima volta in assoluto si sta allenando a Pozza di Fassa dove ha preso lo slancio per trovare quella continuità che gli è mancata negli anni precedenti. Piazzamenti importanti, in crescendo, che fanno ben sperare per il proseguo della stagione.

Cavalese-Alpi Cermis (Gigante) 14/15 dicembre

Prima gara: 18°, 57 punti Fis

Seconda gara: 7° 60 punti Fis

Alpe di Lusia (Gigante) 19 dicembre

18 °, 51 punti Fis

Giovanni Tommaso Pinto (Sci Club Orsello-Anno 2007)- Atleta di grande prospettiva che a Val di Fassa sta maturando, trovando un buon rendimento in slalom e in gigante ma vista la sua notevole duttilità tecnica, sta cimentandosi, con notevoli risultati, anche in discesa e super G.

Alpe Lusia 18/12 dicembre

3º aspirante e 19° nella classifica assoluta, 56,79 Punti Fis in gigante

Andrea Piccone (MM Crew Ski-Anno 2008) – Il ragazzo, originario di Celano, è reduce da una stagione d’oro. Premiato come Campione Italiano Sci Alpino 2024 nella categoria Allievi, nella specialità Combinata, vincitore dell’ambita Borsa di studio Rossignol destinate agli allievi più forti in assoluto a livello nazionale. Vanta anche un quinto posto alla Fesa Cup U16 di Andorra in gigante. Quest’anno, al primo anno da aspirante punta a centrare risultati consoni al suo valore anche nella categoria superiore.

Val Gardena 5 dicembre

63 punti Fis

Alpe Lusia 18/12 dicembre

76 e 77 punti Fis

Edoardo Lallini (Sci Club Livata-Anno 2007) – Il romano di Ponte Milvio, dopo un inizio di stagione ‘diesel’ sta lavorando tra Pozza di Fassa e Campo Felice per trovare quella continuità che potrà permettergli, viste le sue indubbie qualità che lo portarono a vincere nel 2023 la medaglia d’oro nella combinata e l’argento nello slalom ai Campionati Italiani “Children” di Ponte di Legno, di centrare risultati importanti sia in slalom che in gigante che sono nel suo DNA.

Courmayeur 12 dicembre

60 punti Fis

Virginia Tramontano (Sci Club Livata-Anno 2006)- La sciatrice romana punta ad una stagione importante. La sua poliedricità la porta a cimentarsi in slalom, in gigante e super G con identiche possibilità di far bene.

Courmayeur 12 dicembre

9° posto in gigante, 68.19 punti Fis

Pila 14 dicembre

10° posto in gigante, 67.63 punti Fis

Chiesa Valmalenco 21 dicembre

9° posto in slalom, 65.85 Punti Fis

I CONVOCATI CATEGORIA GIOVANI-

• CALORO Carlotta 2006 GIOVANI F Circolo Canottiere Aniene ASD

• PISTILLI Federica 2005 GIOVANI F Sci Club Livata AD

• POMPEI Alice 2005 GIOVANI F Sci Club Livata AD

• TRAMONTANO Virginia 2006 GIOVANI F Sci Club Livata AD

• BRUNOZZI Gabriele 2008 GIOVANI M Sci Club Livata AD

• LALLINI Edoardo 2007 GIOVANI M Sci Club Livata AD

• MAZZOCCHIA Francesco 2005 GIOVANI M Sci Club Orsello SSD a r.l.

• PICCONE Andrea 2008 GIOVANI M SSD MM Crew Ski a r.l.

• PINTO Giovanni Tommaso 2007 GIOVANI M Sci Club Orsello SSD a r.l.