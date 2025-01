SCI – A ROCCARASO LA COPPA ITALIA MASTER TARGATA SCI CLUB CZERO6

In pista sciatori provenienti da tutta Italia. Riflettori puntati sulla colorita galassia dei Master che saranno impegnati nel fine settimana sule nevi di Roccaraso. In programma la seconda tappa della Coppa Italia Nazionale che richiamerà molti sciatori da tutta Italia. La manifestazione, organizzata dallo S.C. CZERO6 è aperta a tutti gli atleti delle categorie Master, Giovani, Aspiranti e Senior. Si comincia sabato con due slalom speciali sulla splendida pista Pallottieri dell’Aremogna. Si chiude lunedì con i due giganti validi per il II° Circuito Master Appennino Trofeo BCC Roma. “Finalmente riparte anche il circuito Master – dice Gianni Cerasa del direttivo dello S.C. CZERO6 – come ogni anno di questi tempi c’è molta attesa per la prima gara ufficiale della stagione e il nostro sforzo organizzativo è stato veramente notevole dopo che ci sono state assegnate anche le due gare di sabato. Siamo pronti ad abbracciare tanti amici che arriveranno da quasi tutte le regioni d’Italia per una due giorni che si annuncia di assoluto livello. Ad oggi abbiamo ricevuto iscrizioni da Piemonte, Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Campania, Calabria e ovviamente Lazio. In virtù dello spirito “corsaiolo” che caratterizza da sempre il nostro team abbiamo ritenuto opportuno premiare in entrambe le giornate il miglior tempo assoluto di combinata con il premio speciale FAST PARK”. Oltre alle gare dal team laziale, domenica si corrono altri due giganti organizzati dallo S.C. Posillipo. Si prevede pertanto una tre giorni intensa, con atleti a caccia di punti importanti per la qualificazione alla finale della Coppa Italia, trofeo prestigioso che due anni fa è stato vinto proprio dallo S.C. CZERO6.

