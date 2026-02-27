Schiboni: «Pronti gli avvisi per l’Osservatorio sul Lavoro in Agricoltura»

Caporalato, la Regione Lazio sta mettendo in campo tutte le attività necessarie a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto a questo fenomeno sui territori. In tale contesto sono stati definiti i due avvisi pubblici propedeutici alla costituzione dell’Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura, in attuazione della legge regionale 18/2019.

Il primo, pubblicato oggi sul Burl, riguarda l’individuazione delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni datoriali regionali più rappresentative a livello nazionale. Il secondo, che sarà pubblicato sul Burl la prossima settimana, è rivolto agli Enti del Terzo settore. La costituzione dell’osservatorio è un ulteriore passo avanti che dimostra il ruolo attivo di questa istituzione nella repressione delle pratiche illegali d’impiego del lavoro e nella promozione dello sviluppo di ogni singolo settore.

L’Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura del Lazio è un organismo istituito per monitorare, analizzare e contrastare le criticità del mercato del lavoro agricolo, con un focus particolare sul lavoro nero e lo sfruttamento. In questi anni la Regione Lazio ha posto in essere diversi interventi, dalla partecipazione al Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato istituito dalla Prefettura di Roma alla partecipazione al “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A dicembre 2024 ha approvato il piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro mettendo a terra risorse per oltre 5milioni di euro nel biennio 2025/2026. A novembre 2025 ha avviato il progetto “Soleil”, con l’obiettivo di realizzare un’azione di sistema interregionale per la presa in carico integrata delle persone vittime o potenzialmente vittima di sfruttamento lavorativo.

«Dignità e sicurezza sono le priorità che, se garantite e rese concrete, possono consentirci – spiega l’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e Merito e all’Urbanistica, Giuseppe Schiboni – di fare il vero salto di qualità a tutela della moltitudine di aziende virtuose e di quello che purtroppo oggi è un esercito di fantasmi. La legalità è un faro per il governo di questa regione guidata dal presidente Rocca e qualifica il suo agire. Porre al centro delle azioni messe in atto la persona è il solo modo per scardinare dall’interno, questo sistema di sfruttamento. Un impegno costante, non solo come fine sociale ma come elemento valoriale».