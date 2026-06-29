Momenti di forte apprensione a Spigno Saturnia, dove un grave incidente stradale ha coinvolto uno scooter e una Peugeot. Ad avere la peggio è stato un motociclista trentenne residente in provincia di Frosinone, rimasto seriamente ferito nell’impatto.
La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al centauro hanno disposto il trasferimento d’urgenza in un ospedale della Capitale, dove è stato affidato alle cure dei medici.
Il conducente dell’autovettura, rimasto anch’egli coinvolto nello scontro, è stato invece trasportato all’ospedale di Formia per gli accertamenti del caso.
I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e ad accertarne le responsabilità. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale di Spigno Saturnia, che ha provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area durante le operazioni di soccorso.
Le condizioni del motociclista destano preoccupazione, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire le cause dello schianto.
Schianto tra scooter e auto: centauro ciociaro trasferito d’urgenza a Roma
Momenti di forte apprensione a Spigno Saturnia, dove un grave incidente stradale ha coinvolto uno scooter e una Peugeot. Ad avere la peggio è stato un motociclista trentenne residente in provincia di Frosinone, rimasto seriamente ferito nell’impatto.