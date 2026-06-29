Schianto tra scooter e auto: centauro ciociaro trasferito d’urgenza a Roma

Momenti di forte apprensione a Spigno Saturnia, dove un grave incidente stradale ha coinvolto uno scooter e una Peugeot. Ad avere la peggio è stato un motociclista trentenne residente in provincia di Frosinone, rimasto seriamente ferito nell’impatto.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure al centauro hanno disposto il trasferimento d’urgenza in un ospedale della Capitale, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Il conducente dell’autovettura, rimasto anch’egli coinvolto nello scontro, è stato invece trasportato all’ospedale di Formia per gli accertamenti del caso.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e ad accertarne le responsabilità. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale di Spigno Saturnia, che ha provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area durante le operazioni di soccorso.

Le condizioni del motociclista destano preoccupazione, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire le cause dello schianto.