Schianto tra due auto: morti lo chef Dante Carpi, un 51enne e la sua nipotina di 15 anni

Dramma in Abruzzo.Tre morti tra cui una 15enne, una ragazza ferita e una persona rimasta miracolosamente illesa. È questo il tragico bilancio dello schianto mortale che ha macchiato di sangue il sabato sera a Vasto. Tra le vittime il ristoratore vastese Dante Carpi, 58enne titolare del ristorante La Barcaccia. Dante Carpi era alla guida della sua Bmw sulla quale viaggiava anche il figlio, rimasto illeso. L’uomo, molto noto nella zona proprio per il suo lavoro nel campo della ristorazione, lascia quattro figli. Le altre due vittime si trovavano nella seconda vettura, la Jeep Renegade: si tratta del 51enne Paolo Marchesani e della nipotina di 15 anni, Martina Mancini, entrambi deceduti sul posto.Ferita anche un’altra ragazza di 19 anni, trasferita in ospedale in gravi condizioni. La famiglia stava andando in un paese limitrofo per partecipare a una festa di compleanno. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, motivo per cui la procura di Vasto ha disposto il sequestro delle due vetture protagoniste del tragico schianto e potrebbe disporre anche l’autopsia sulle tre vittime. (Foto e fonte Leggo)

Correlati