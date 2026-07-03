Schianto tra due auto a Chiamati: una persona ferita, intervengono i soccorsi

Incidente stradale in mattinata a Chiaiamari, frazione di Monte San Giovanni Campano, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto nei pressi della chiesa del paese.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una delle vetture si trovava in sosta mentre l’altra, in transito, l’avrebbe urtata per cause in corso di accertamento.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a una persona rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Foto Soraweb