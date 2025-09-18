Schianto sull’A1 nella notte: due giovani feriti gravemente

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello, in territorio comunale di San Vittore del Lazio, nel sud della provincia di Frosinone.

Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto coinvolte avrebbe tamponato l’altra a forte velocità, provocando il ribaltamento del veicolo con a bordo due giovani, entrambi 26enni originari della provincia di Salerno. L’impatto è stato particolarmente violento: l’auto si è capovolta più volte, causando ferite serie ai due occupanti, trasportati in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Le loro condizioni, seppur gravi, risultano al momento stabili.

Il conducente dell’altra vettura, rimasto illeso, è stato soccorso in stato di shock. Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia Stradale di Cassino, competenti per il tratto autostradale, che hanno eseguito i rilievi e regolato la viabilità, rimasta rallentata per oltre un’ora. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cassino, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata.

Fondamentale l’arrivo tempestivo del personale del 118 con due ambulanze, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente sono tuttora in corso, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un tamponamento ad alta velocità.

Foto archivio