Schianto sull’A1: auto finisce sotto un tir, due feriti gravi

Alle prime luci dell’alba si è verificato un grave incidente stradale sull’Autostrada A1, nel tratto sud compreso tra Ceprano e Pontecorvo. Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente.

A seguito dell’impatto, la vettura è rimasta quasi incastrata sotto il tir, rendendo particolarmente difficili e delicate le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale di Cassino e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti.

Il bilancio è di due persone gravemente ferite. Ad avere la peggio è stata la passeggera dell’auto, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto critiche. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cassino, dove è affidata alle cure dei medici. Gravi anche le condizioni del conducente della vettura.

La Polizia Stradale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto autostradale hanno provocato rallentamenti e disagi alla circolazione.

Foto archivio