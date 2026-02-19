Schianto sulla superstrada Sora–Ferentino, uomo sbalzato fuori dall’auto

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la superstrada Sora–Ferentino, poco dopo la rampa di Castelliri, in direzione Ferentino. Il violento impatto tra due autovetture ha provocato il ferimento di un uomo residente a Broccostella.

Sembra che l’uomo si era fermato con la propria auto sulla corsia di emergenza a causa di un guasto meccanico, in attesa dell’arrivo del figlio per un carro attrezzi, un secondo veicolo sopraggiunto nella stessa direzione avrebbe centrato in pieno l’auto in panne. L’urto, particolarmente violento, ha fatto ruotare il mezzo e ha sbalzato il conducente fuori dall’abitacolo, facendolo finire sull’asfalto.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno prestato le prime cure all’uomo fino all’arrivo dei mezzi di emergenza. Il ferito, pur lamentando forti dolori alla schiena e avendo riportato un trauma significativo, è rimasto sempre cosciente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sora e il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

