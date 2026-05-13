Schianto sulla Sora- Cassino: un ferito grave elitrasportato a Roma

Grave incidente nel pomeriggio lungo la superstrada Cassino-Sora, all’altezza dello svincolo per Sant’Elia Fiumerapido, dove un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Violento l’impatto tra i due mezzi. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Ares 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Cassino, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, rimasto gravemente ferito e trasferito in eliambulanza a Roma in codice rosso. Ferito anche l’autista del mezzo pesante, trasportato all’ospedale Santa Scolastica in codice giallo.

A seguito dello schianto, il tratto della superstrada compreso tra gli svincoli di San Pasquale e Sant’Elia Fiumerapido è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Pesanti i disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti lungo la viabilità alternativa.

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