Schianto sulla Sora-Cassino: Suv e cabrio distrutti, feriti estratti dalle lamiere

Fontechiari – Paura questa mattina, domenica 7 settembre, lungo la superstrada Sora-Cassino, dove due auto un suv e una cabrio sportiva.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Sora, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. L’urto è stato talmente violento da rendere necessario l’intervento dei pompieri per estrarre i feriti dalle lamiere contorte.

Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Nonostante la scena drammatica, le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi e non desterebbero particolare preoccupazione.

Il traffico lungo la superstrada ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi, le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli incidentati.

