Schianto sulla Provinciale San Paolo: auto e moto si scontrano, paura nella Piana di Castelliri

Momenti di forte apprensione questa mattina lungo la strada provinciale San Paolo, che attraversa la zona della Piana di Castelliri, dove si è verificato un violento incidente tra un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto coinvolto nell’impatto e soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul posto per prestare le prime cure. Secondo le prime informazioni, fortunatamente le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Sora, che hanno eseguito gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, la provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, con inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione.

L’episodio ha riacceso il malcontento dei residenti della zona, che da tempo segnalano criticità lungo quel tratto stradale.

Foto archivio