Schianto sulla Monti Lepini: motociclista grave elitrasportato

Un drammatico incidente stradale si è verificato su via Monti Lepini, all’altezza dell’ingresso dell’area commerciale “Orizzonte”, Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un motociclista diretto da Frosinone verso Ceccano si sarebbe scontrato violentemente con una Fiat Panda che proveniva dalla corsia opposta.

L’impatto è stato devastante e ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto gravemente ferito. Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenute diverse ambulanze, il personale sanitario del 118 e un’eliambulanza, attivata per garantire il trasferimento urgente del ferito in una struttura ospedaliera adeguata.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Frosinone, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione del traffico, che ha subito pesanti rallentamenti lungo l’arteria.

La situazione resta in aggiornamento mentre proseguono gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità. Ancora una volta, un grave sinistro riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati del territorio.

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