Schianto sulla Frosinone Mare: tre feriti

PATRICA – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Frosinone Mare, nel territorio comunale di Patrica. Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura e uno scooter si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio sono stati i due occupanti del mezzo a due ruote, il conducente e la donna che viaggiava con lui, entrambi rimasti feriti. Ferita anche la donna alla guida dell’automobile.Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasferimento in ospedale. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, e i Carabinieri, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. L’impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la Frosinone Mare, con disagi al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi. Le condizioni dei feriti sono in corso di valutazione.