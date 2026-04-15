Schianto sulla Cassino-Formia: moto contro auto, centauro in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la superstrada Cassino-Formia, nel territorio di Cassino. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate in maniera particolarmente violenta, provocando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito.

Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, rimasto gravemente ferito a seguito dell’impatto. L’uomo è stato soccorso tempestivamente dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Ferito anche il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, le cui condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero altrettanto gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Disagi alla circolazione si sono registrati lungo l’arteria durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.