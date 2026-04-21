Schianto sulla Avezzano–Sora: identificato il giovane 26enne morto sul colpo

È stato identificato il giovane rimasto vittima del grave incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, intorno alle 6.30, lungo la statale 690 “Avezzano–Sora”, all’altezza del chilometro 36.500, nel territorio di Balsorano, a ridosso del confine con la provincia di Frosinone.

A perdere la vita è stato Biagio Liban Di Lallo, 26 anni, originario di Scafati. Il giovane è deceduto sul colpo a seguito del violento impatto tra la Fiat 500X su cui viaggiava, insieme a un coetaneo, e un mezzo pesante.

Il sinistro ha avuto un bilancio particolarmente grave: oltre alla vittima, si contano due feriti. Tra questi, il più serio è un ragazzo del ’99, indicato con le iniziali A.C., trasportato in condizioni critiche all’ospedale Santissima Trinità di Sora dai sanitari intervenuti sul posto.

Ferite più lievi, invece, per l’altro coinvolto, A.F., camionista 68enne residente a Trasacco, che è stato comunque accompagnato all’ospedale di Avezzano per gli accertamenti necessari.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora, affiancati dalle forze dell’ordine e dal personale Anas, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e gestire la circolazione. Il traffico è stato sospeso temporaneamente in entrambe le direzioni e deviato sulla strada regionale 82, provocando disagi alla viabilità per diverse ore.

Ultimate le operazioni di rito, la salma è stata affidata all’impresa funebre Mastroianni di Civita d’Antino per il trasferimento all’ospedale di Avezzano.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato al drammatico scontro, costato la vita a un giovane e segnando profondamente le comunità coinvolte.