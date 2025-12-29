Schianto nella zona industriale di Anagni: frontale tra due auto, un uomo elitrasportato in gravi condizioni

Momenti di grande tensione nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, nella zona industriale di Anagni, teatro di un violento incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Per cause ancora in fase di accertamento, le auto si sono scontrate frontalmente lungo uno dei tratti più trafficati dell’area produttiva, generando una scena di forte impatto che ha immediatamente fatto temere il peggio.

L’urto è stato particolarmente violento e uno dei conducenti ha riportato ferite gravi, risultando in condizioni critiche già ai primi soccorritori. Data la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata direttamente sul luogo del sinistro per consentire le operazioni di stabilizzazione del ferito prima del trasferimento urgente all’ospedale San Camillo di Roma.

Anche l’altro automobilista è rimasto ferito, seppur in maniera meno preoccupante: è stato comunque accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Nel corso delle operazioni di soccorso, l’area è stata messa in sicurezza e il traffico temporaneamente bloccato per permettere l’intervento delle squadre di emergenza e i rilievi di legge.

Nella dinamica sarebbe rimasto coinvolto anche un autoarticolato, una delle due auto è finita contro il tir riportando ulteriori danni.

Fondamentale il contributo di alcuni titolari e dipendenti di attività commerciali della zona, che per primi hanno prestato soccorso ai conducenti e allertato le centrali operative. In particolare, i responsabili dell’azienda “Tecnologie Laziali” sono riusciti a spegnere con un estintore un principio d’incendio sviluppatosi su uno dei veicoli, evitando conseguenze ancora più gravi.

Sul posto sono intervenuti:

i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni,il personale della Polizia Locale impegnati nei rilievi tecnici, nella regolazione del traffico e nel coordinamento delle operazioni di sicurezza.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

