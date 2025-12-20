Schianto nella notte a Ceccano: due morti, due feriti gravi. Una ragazza in condizioni disperate

È di due vittime e diversi feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte lungo via Colle Leo, a Ceccano. A perdere la vita sono stati un ragazzo di 18 anni, alla guida di una Fiat Punto, e un uomo di 43 anni che conduceva un’Alfa Romeo 147.

Nell’impatto sono rimaste ferite altre tre persone. Una ragazza versa in condizioni disperate ed è stata elitrasportata all’ospedale San Camillo di Roma. Un altro giovane è ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Spaziani di Frosinone. Un ulteriore passeggero, anch’egli trasferito allo Spaziani, non sarebbe in pericolo di vita.

A bordo delle due vetture viaggiavano complessivamente cinque persone. I giovani coinvolti hanno un’età compresa tra i 17 e i 18 anni e sono residenti a Villa Santo Stefano, Castro dei Volsci e Vallecorsa.

Le salme delle vittime e i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frosinone, con il supporto dei militari delle stazioni di Ceccano e Giuliano di Roma, intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità.

