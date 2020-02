Schianto nella notte: 2 ragazzi morti e 3 feriti gravissimi

Nella notte, tragico incidente stradale ad Albiano Magra, (La Spezia), in via della Repubblica, a poca distanza dal territorio comunale di Ceparana di Bolano.Un’Alfa Romeo Mito su cui viaggiavano cinque giovanissimi, tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, è uscita di strada in un rettilineo, schiantandosi contro un muro: due le persone che hanno perso la vita (un ragazzo e una ragazza), mentre altre 3 sono rimaste ferite in modo grave e portate negli ospedali di Massa (e poi da qui a Pisa con l’elicottero) e in Rianimazione alla Spezia.

foto e fonte ilsecoloxix.it