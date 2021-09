Tragica carambola mortale sulla Frosinone – Mare poco prima delle ore 13. Un gruppo di centauri, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrati all’altezza del bivio per Fasso determinando una carambola mortale. Dalle prime informazioni sembra che alcuni motociclisti sono deceduti e altri rimasti feriti. Sul luogo diverse ambulanze e forze dell’ordine, che stanno deviando il traffico in altre arterie.

notizia in aggiornamento – FOTO ARCHIVIO