Schianto mortale sulla via Severiana: tre morti e un ferito grave

Una tragedia senza precedenti ha scosso la comunità di Ardea, nell’hinterland a sud di Roma, dove ieri sera si è consumato un drammatico incidente stradale che ha causato tre morti e un ferito grave. L’incidente, che ha coinvolto un’Alfa Romeo e una Nissan Juke, è avvenuto poco dopo le 20 lungo la via Severiana, in una zona caratterizzata da una curva pericolosa.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Anzio, ma l’ipotesi più accreditata è che il tragico schianto sia stato causato da un sorpasso azzardato. Il bilancio finale è pesante: a perdere la vita sono stati un uomo di 37 anni, residente a Torvaianica, e una coppia di anziani, lui di 70 e lei di 63 anni, che viaggiavano a bordo dell’Alfa Romeo. Il figlio della coppia, un uomo di 32 anni, è stato gravemente ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale dei Castelli, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche, ma fortunatamente non sembrano essere in pericolo di vita.

Le squadre di soccorso, giunte rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere contorte delle auto. I vigili del fuoco di Pomezia, intervenuti con le ambulanze, hanno trovato il 37enne e la coppia di coniugi ormai senza vita. Nonostante i tentativi di rianimazione, per loro non c’è stato nulla da fare.

Il figlio dei due coniugi, invece, è riuscito a sopravvivere, sebbene in gravi condizioni. La famiglia era in vacanza, in visita a parenti ad Ardea, e stava facendo ritorno dalla casa degli ospiti. Una tragedia che ha scosso non solo i familiari della vittima, ma anche gli abitanti della zona che hanno assistito alla scena e cercato di prestare i primi soccorsi.

L’incidente riaccende nuovamente i riflettori sulla sicurezza stradale nelle strade della provincia romana. Non è la prima volta che la via Severiana è teatro di sinistri, e i residenti chiedono maggiori controlli per evitare che tragedie simili si ripetano. Ora, sarà compito degli investigatori chiarire con esattezza le cause dello schianto e se il sorpasso azzardato sia stato l’unico fattore scatenante.

Le indagini sono appena all’inizio, ma questa tragedia non fa che sottolineare la necessità di maggiore prudenza e attenzione alla guida. Un altro, tragico capitolo in un anno che continua a segnare la cronaca nera delle strade romane.

