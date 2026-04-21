Schianto mortale sulla Sora-Avezzano: perde la vita un giovane, altri due feriti

Dramma nella mattinata di oggi lungo la strada statale 690 “Sora-Avezzano”, dove un incidente di estrema violenza ha causato la morte di un giovane e il ferimento di altre due persone. Il tragico impatto si è verificato al chilometro 36.500, nel territorio di Balsorano, a ridosso del confine con la provincia di Frosinone.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500X con a bordo due giovani si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. L’impatto è stato devastante: uno dei ragazzi è morto sul colpo, mentre l’altro è stato soccorso in condizioni critiche.

Il giovane ferito è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Santissima Trinità di Sora, dove i sanitari stanno tentando il tutto per tutto per salvargli la vita. Anche il conducente del camion ha riportato ferite e trasportato in ospedale.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica. Diversi automobilisti in transito hanno assistito all’accaduto, lanciando immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area, insieme alle forze dell’ordine.

La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e le operazioni di emergenza. Il traffico è stato deviato sulla strada regionale 82, causando rallentamenti e disagi alla circolazione.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche i tecnici di ANAS, al lavoro per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Le autorità competenti stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Foto Soraweb