Dramma nella mattinata di oggi lungo la strada statale 690 “Sora-Avezzano”, dove un incidente di estrema violenza ha causato la morte di un giovane e il ferimento di altre due persone. Il tragico impatto si è verificato al chilometro 36.500, nel territorio di Balsorano, a ridosso del confine con la provincia di Frosinone.
Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500X con a bordo due giovani si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. L’impatto è stato devastante: uno dei ragazzi è morto sul colpo, mentre l’altro è stato soccorso in condizioni critiche.
Il giovane ferito è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Santissima Trinità di Sora, dove i sanitari stanno tentando il tutto per tutto per salvargli la vita. Anche il conducente del camion ha riportato ferite e trasportato in ospedale.
La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica. Diversi automobilisti in transito hanno assistito all’accaduto, lanciando immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area, insieme alle forze dell’ordine.
La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e le operazioni di emergenza. Il traffico è stato deviato sulla strada regionale 82, causando rallentamenti e disagi alla circolazione.
Sul luogo dell’incidente sono presenti anche i tecnici di ANAS, al lavoro per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Le autorità competenti stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.
Foto Soraweb
Schianto mortale sulla Sora-Avezzano: perde la vita un giovane, altri due feriti
Dramma nella mattinata di oggi lungo la strada statale 690 “Sora-Avezzano”, dove un incidente di estrema violenza ha causato la morte di un giovane e il ferimento di altre due persone. Il tragico impatto si è verificato al chilometro 36.500, nel territorio di Balsorano, a ridosso del confine con la provincia di Frosinone.