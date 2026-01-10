Schianto mortale in autostrada: una vittima e due feriti gravi, traffico in tilt

Avezzano – È di un morto e almeno due feriti in gravi condizioni il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nelle ultime ore sull’autostrada A25, nel tratto compreso tra Celano e l’uscita di Avezzano.

Secondo le prime informazioni, il violento impatto ha coinvolto una Volkswagen, a bordo della quale si trovava la vittima. Le altre persone rimaste ferite sono state soccorse in condizioni critiche dal personale del 118, giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.

L’incidente ha causato il blocco totale della circolazione, con lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti. L’autostrada è stata chiusa nel tratto compreso tra Aielli e Celano per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi necessari.

Le cause dello schianto sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Foto Marsica Live