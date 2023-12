Schianto in galleria tra pullman e ambulanza: 4 morti, diversi bambini feriti

È di quattro morti il bilancio del terribile incidente tra un pullman di ragazzi in gita e un’ambulanza della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta “bretella” tra Urbino e Fermignano. Come riporta il Corriere Adriatico, le vittime sarebbero quattro persone che viaggiavano a bordo dell’ambulanza. I ragazzi in gita con la parrocchia stanno bene, ma sono sotto choc. Si tratta di un gruppo di ragazzi di Grottammare, diretti a Urbino.

Dall’ospedale di Torrette di Ancona si è levata un’eliambulanza, ma, stando a quanto si è appreso, per le vittime non c’era già più nulla da fare.

Come stanno i ragazzi in gita

Stando alle prime notizie i ragazzi sarebbero praticamente illesi – solo qualche lieve ferita – anche se sotto choc: sono stati trasportati all’esterno della galleria e li hanno presi in cura negli ospedali di Fano e Urbino.

Alcuni bambini tra i tre e gli otto anni sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto questo pomeriggio nella galleria ‘Cu gulino’, lungo la strada statale 73 bis var di Urbino, che ha coinvolto un autobus e un’ambulanza, che nell’impatto ha preso fuoco.

I piccoli, che si trovavano sul bus, hanno riportato solo qualche lieve ferita e tanta paura.

Nell’incidente è rimasto lievemente ferito anche l’autista del bus, mentre sono morti tre operatori a bordo dell’ambulanza e il ferito che stavano trasportando.

Fonte LEGGO.IT