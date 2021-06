Tragico incidente stradale in autostrada ieri sera, dove ha perso la vita Paolo Pezza, 42 anni, operatore socio sanitario originario di Monte San Biagio (LT), mentre era alla guida del suo scooter.L’incidente mortale è avvenuto tra il casello di Redipuglia e la barriera le Lisert. Il giovane lavorava presso l’ospedale di Cattinara in provincia di Trieste. Immediatamente soccorso, ma purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Correlati