Schianto fatale sulla Monti Lepini: perde la vita il motociclista Marco Crescenzi

È finito nel peggiore dei modi l’incidente avvenuto ieri lungo via Monti Lepini, nei pressi dell’area commerciale “Orizzonte”, alle porte di Ceccano. Marco Crescenzi, il motociclista rimasto coinvolto nello scontro, è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo stava percorrendo la strada in direzione Ceccano quando, per motivi ancora da chiarire, si è verificato un violento impatto con una Fiat Panda che procedeva nel senso opposto. Entrambi i conducenti sarebbero originari del territorio ciociaro.

Le condizioni del centauro sono apparse da subito estremamente critiche. I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento d’urgenza in eliambulanza verso una struttura ospedaliera della Capitale. Nonostante i tentativi dei medici, però, non è stato possibile salvargli la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre sono in corso le analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona.

La notizia della scomparsa di Crescenzi si è diffusa rapidamente, suscitando dolore e commozione tra quanti lo conoscevano.