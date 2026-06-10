Schianto all’alba sulla Morolense, perde la vita un uomo di Veroli

Tragico incidente stradale nelle prime ore di questa mattina lungo la via Morolense, nel territorio di Morolo. Il dramma si è consumato intorno alle 6:30, quando una Fiat 600 e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in una violenta collisione frontale.

A perdere la vita è stato il conducente dell’utilitaria, un uomo di Veroli. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato ogni possibile intervento ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Le gravi lesioni riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo.

Il conducente dell’autoarticolato, invece, è stato trasferito all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone per gli accertamenti e le cure del caso.

Imponente il dispiegamento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Anagni, insieme ai militari della Stazione di Morolo e del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello scontro e gestito la viabilità durante le operazioni.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario dell’Ares 118, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione dei veicoli coinvolti. Per consentire le attività di soccorso e i successivi accertamenti, il tratto della Strada Provinciale 11 interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico.

L’incidente si è verificato in una zona particolarmente frequentata nelle ore mattutine, nelle vicinanze del ponte ferroviario e di alcune attività commerciali presenti lungo l’arteria.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare le cause che hanno portato al tragico impatto e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.