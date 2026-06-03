Schianto a Isola del Liri, tre feriti e una persona incastrata tra le lamiere

Paura nel pomeriggio di oggi a Isola del Liri, dove intorno alle ore 16 si è verificato un grave incidente stradale in via Borgo San Domenico. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente, provocando il ferimento di tre persone.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre una persona rimasta incastrata tra le lamiere di uno dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I tre feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati presso l’ospedale SS. Trinità di Sora. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale, con il traffico andato in tilt per diverso tempo lungo l’arteria interessata. Le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause e le eventuali responsabilità del sinistro.