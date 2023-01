Un bambino appena sceso dallo scuolabus e’ stato investito da un’ auto. E’ successo in via Termini a Pignataro Interamna intorno alle ore 16 circa, sono scattati immediatamente i soccorsi ed una eliambulanza che ha trasportato il bambino in codice rosso in un nosocomio romano. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.

redazione – foto archivio