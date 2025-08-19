Scende dall’auto sulla A1 e muore travolto da un tir: il camionista non si ferma

Tragedia nel pomeriggio di ieri sull’Autostrada del Sole. Un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir che non si è fermato a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.15 al chilometro 135 in direzione Sud, poco prima del casello di Reggio Emilia.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di un Fiat Doblò insieme ad altre persone. Per cause ancora da chiarire, il veicolo si sarebbe fermato sulla corsia centrale e l’uomo sarebbe sceso improvvisamente. In quel momento sopraggiungeva un mezzo pesante che lo ha travolto in pieno, continuando poi la marcia senza arrestarsi.

L’impatto è stato fatale: nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le ricerche del camion coinvolto.

Le circostanze restano ancora da chiarire. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: dall’ipotesi di un tragico incidente fino a quella di un gesto volontario. Tra le possibilità al vaglio anche quella che il conducente del tir non si sia accorto dell’impatto.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità dell’autista e fare piena luce su quanto accaduto.

Foto archivio