Scelto Fiuggi, Baccarini aumenta tasse e frena sviluppo città: un bilancio lacrime e sangue

“Nel Consiglio Comunale di fine anno la maggioranza di Alioska Baccarini prosegue la navigazione a vista ed approva, senza averlo discusso con la città, un bilancio comunale nel quale si conferma l’aumento delle tasse e manca qualsiasi riferimento allo sviluppo turistico. Incredibilmente, dopo un anno dal compimento della procedura di privatizzazione, manca ancora all’attenzione della comunità il piano industriale dell’A.T.F. e, contrariamente ai proclami cui ci ha abituato l’amministrazione, non giungono notizie rassicuranti da quel fronte. Di fronte ad una evidente difficoltà del tessuto economico e sociale non è stata presentata nessuna soluzione concreta in merito a gestione e valorizzazione di Palacongressi e Centro Sportivo ed il piano di opere pubbliche, con il finire dei fondi straordinari garantiti in questi anni dal Ministero, si va ridimensionando. Assolutamente inconsistente la pianificazione dei servizi pubblici locali con l’assunzione del bibliotecario che slitta al 2025, tantissime proroghe tecniche tra cui mensa scolastica e raccolta dei rifiuti e nessuno schema di programmazione biennale acquisti e forniture agli atti. Anche sulla sicurezza l’amministrazione non ritiene ci siano ulteriori azioni da intraprendere per limitare i furti nelle abitazioni, favorendo il controllo del territorio e le conseguenti attività investigative. Unica nota positiva l’annuncio dell’imminente realizzazione di bagni pubblici al centro storico, attuata purtroppo utilizzando fondi che potevano servire a garantire l’attivazione dell’adduzione idrica per le attività agricole ed i residenti della collina di Cesino. Speriamo in un 2024 di svolta per Fiuggi, ma al momento le azioni presentate all’attenzione del Consiglio Comunale non sembrano poter contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita ed a sostenere la vocazione turistica della città”.

Così in una nota il gruppo consiliare di opposizione, Scelgo Fiuggi.

COMUNICATO STAMPA