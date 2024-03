Scelgo Fiuggi, tributi rottamazione ed avvisi ai contribuenti Assessore e Comune da che parte stanno?

Scelgo Fiuggi ha dovuto chiedere ed argomentare diffusamente l’applicazione del tasso di interesse legale corretto sulle definizioni agevolate, che spettava al contribuente sin dall’inizio, ed ancora lottiamo per ottenere che vengano emessi atti di accertamento corretti e legittimi, che i contribuenti siano messi nelle condizioni di perfezionare la definizione agevolata conoscendo per tempo non solo i carichi definibili, ma anche il numero e la scadenza delle rate, o infine per ottenere una giusta proroga quando manca una comunicazione tempestiva relativa ai piani di dilazione. Crediamo che il Comune di Fiuggi e l’intero Consiglio Comunale dovrebbe stare dalla stessa parte per sostenere queste ed altre richieste nell’interesse collettivo.Sarebbe utile una discussione collettiva in Commissione Risorse e Programmazione o in Consiglio Comunale e faremo di tutto perché ciò avvenga. 𝐍𝐨𝐧 𝐜𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐇𝐨𝐨𝐝, 𝐧𝐞́ 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥’ 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐢 𝐬𝐢𝐚 𝐥𝐨 𝐒𝐜𝐞𝐫𝐢𝐟𝐟𝐨 𝐝𝐢 𝐍𝐨𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦 𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐮𝐠𝐠𝐢 𝐬𝐢𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐥’𝐨𝐬𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐡𝐞𝐫𝐰𝐨𝐨𝐝, 𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐢 𝐩𝐢𝐚𝐜𝐞 𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐞 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞.

Così in una nota il gruppo consiliare di opposizione, Scelgo Fiuggi. comunicato stampa – foto archivio