Scelgo Fiuggi, Festa: “Costituire task force per intercettare flussi turistici per eventi”

“Nella nostra visione di Fiuggi la vocazione turistica non può essere trascurata o, peggio, abbandonata perché questo significa mettere a rischio anche la qualità della vita di tutti noi. Con questa premessa ci sembra giusto ricordare a tutti gli importanti appuntamenti per i quali è giusto costituire, da subito, una specifica task force con il compito di avviare azioni tese ad intercettare gli importanti flussi turistici generati e con la partecipazione di amministratori, categorie socioeconomiche e tecnici. Parliamo della prossima apertura del parco acquatico a Valmontone, della Ryder Cup, del giubileo di Roma nel 2025 e di Roma Expo 2030. Sono questi i temi di cui parlare in campagna elettorale ed è su questi argomenti che ho chiesto un confronto pubblico agli altri candidati a sindaco. Noi abbiamo scelto Fiuggi”.

Così in una nota Alberto Festa, candidato sindaco con la lista Scelgo Fiuggi.

COMUNICATO STAMPA