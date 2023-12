Scelgo Fiuggi, Bilancio: “Chiesto a Baccarini di ridurre IRPEF ai redditi più bassi”

“Vista la documentazione relativa al bilancio di previsione 2024 depositata agli atti, in applicazione del dettato Costituzionale che prevede la progressività delle imposte in funzione del reddito ed in considerazione del delicato momento sociale che la nostra comunità si trova ad affrontare, abbiamo chiesto ufficialmente di riportare l’aliquota IRPEF per il primo scaglione di reddito da 0 a 15.000 Euro al valore previsto nel 2021 (Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 27.04.2021) riducendo in tal modo il valore di 0,70 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 15.11.2023 e già in vigore dal 2022.

Pensiamo sia opportuno, almeno per il primo scaglione di reddito, evitare l’aumento delle imposte che è stato deliberato e garantire un risparmio vero per le tasche dei cittadini. Speriamo che la maggioranza accolga questa proposta che è volta semplicemente a ripristinare una situazione già in essere nel 2021”.

Così in una nota il gruppo consiliare di minoranza, Scelgo Fiuggi.

COMUNICATO STAMPA