Scauri, La Madonna Pellegrina di Fatima in visita all’Immacolata

Dal 29 aprile al 14 maggio tante le iniziative di spiritualità e di comunità

Da sabato 29 aprile a domenica 14 maggio la parrocchia di Maria Santissima Immacolata in Scauri di Minturno accoglierà la Madonna Pellegrina di Fatima che visiterà la comunità parrocchiale, la comunità di Tremensuoli, gli ammalati e le case dei fedeli. L’arrivo e accoglienza sono previste sabato 29 aprile alle ore 18.30 alla chiesa dell’Immacolata, seguirà la Messa con il saluto delle autorità religiose, civili e militari.

Tanti i momenti di preghiera e di spiritualità, come il Santo Rosario e le Litanie, l’Adorazione Eucaristica, il sacramento dell’Unzione degli Infermi, la preghiera per le vocazioni e tanto altro. Il parroco don Alessandro Corrente invita tutta la comunità scaurese e i devoti a visitare la chiesa che resterà aperta tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 23.00. Vi sarà anche tempo per le confessioni: il sabato dalle ore 16.30 alle ore 20.30, la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

