Scauri di Minturno (LT), arrestato 38enne per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, diffamazione

Nella mattinata odierna, nella frazione Scauri di Minturno (LT), i militari della Stazione di Cassino, collaborati da quelli della Compagnia di Formia, nell’esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa il 24 agosto u.s. dal GIP del Tribunale Ordinario di Roma per i reati di “maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, diffamazione, accesso abusivo in sistema telematico e/o informatico” commessi nei confronti della convivente, hanno tratto in arresto un 38enne domiciliato a Scauri di Minturno. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

