Scatti di Inclusione: Paliano si Prepara per la Premiazione del Concorso Fotografico Così come sei

Tutto pronto per la premiazione del concorso organizzato dalle strutture residenziali socio riabilitative di Paliano Casa Johnny e Casa Mary

L’appuntamento è per giovedì 4 gennaio 2024 dalle ore 10.30 presso l’Ex Cinema Esperia in piazza XVII Martiri 1 a Paliano con l’aspettativa di accogliere oltre 60 partecipanti. Saranno infatti presenti operatori e utenti di diverse strutture e comunità che si occupano di riabilitazione psichiatrica e di salute mentale provenienti da tutta Italia: oltre alle vicine realtà romane e del frusinate presenzieranno associazioni e strutture dalla Campania e dalla Puglia.

L’evento, dedicato alla diversità, rappresenta un’opportunità unica di costruire relazioni al di fuori delle mura delle comunità e delle strutture dedite alla riabilitazione e alla salute mentale. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle numerose attività festive programmate nel Comune di Paliano, confermando la località come un modello sociale di inclusione e integrazione.

La sala Esperia del Comune di Paliano sarà il palcoscenico per la premiazione delle tre migliori fotografie tra le 64 iscritte al concorso “Così come sei”. Le immagini, provenienti da ogni angolo d’Italia, sono il risultato di un impegno condiviso da strutture riabilitative, cooperative sociali, professionisti e appassionati di fotografia. Le fotografie iscritte sono state visionate e giudicate dalla Giuria Popolare composta dagli utenti delle strutture iscritte al concorso oltre a tutte quelle coinvolte nel progetto e dalla Giuria di Esperti. Questo approccio ha consentito una valutazione autentica delle opere, coinvolgendo attivamente Utenti e Operatori come pubblico critico delle foto in gara.

La partecipazione attiva delle realtà che affrontano il disagio psichico è un segno tangibile del successo di questa iniziativa. Oltre al numero di fotografie iscritte, il vero trionfo risiede nella volontà di superare le barriere della malattia mentale, uscendo dalle strutture per condividere esperienze ed emozioni.

Creare iniziative come questa è uno stimolo per i nostri ragazzi e per tutte le persone che vivono nel disagio a guardare oltre la malattia – dichiara Enzo Prisco l’Amministratore unico delle residenze riabilitative Casa Johnny e Casa Mary

Il progetto e l’evento godono del patrocinio del comune di Paliano e della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA