Scarafone nella Top Ten alla Rieti Terminillo

La gara reatina sorride a Scarafone il driver della VimotorsportASD entra nei 10 dell’assoluta.

Per Alberto ennesimo trionfo di Classe e Gruppo lo portano verso l’atto finale del Campionato Supersalita il ” Trofeo Luigi Fagioli” con più serenità.

Adesso testa alle Svolte di Popoli in programma questo weekend.

Ecco il suo commento:

Conclusa la RIETI-TERMINILLO penultima tappa di Campionato Italiano Super Salita.

Chiudiamo nella top ten con la vittoria di gruppo e classe CN e

ci dirigeremo più forti che mai all’ultima tappa che si terrà a Gubbio e chiuderà ufficialmente questo corto e intenso campionato.

Un grazie speciale va a tutto il team Paco74 per l’ottimo lavoro svolto e alla scuderia Vimotorsport ASD per tutto il sostegno e alla drcsportmanagement

Ci vediamo a Gubbio per l’ultima tappa di campionato, ma prima faremo una tappa a popoli per non perdere il ritmo

COMUNICATO STAMPA DRC Sport Management

Correlati